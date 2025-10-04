Incendio in galleria sull’A1 Direttissima | traffico in tilt e disagi per i viaggiatori

Una notte di paura lungo la A1 Direttissima, dove un violento incendio ha completamente distrutto un Tir carico di materiale tessile all'interno della galleria Largnano, tra Firenze e Bologna. Le fiamme, divampate intorno alle due, hanno causato danni gravi all'infrastruttura autostradale, costringendo alla chiusura completa del tratto in entrambe le direzioni. I vigili del fuoco sono arrivati con più squadre da Firenze e Bologna per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. Un intervento lungo e complesso, che ha tenuto la galleria sotto assedio per ore, lasciando dietro di sé una scena da film d'azione.

