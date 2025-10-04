Incendio in corso a Forchia | il messaggio del sindaco
Tempo di lettura: < 1 minuto Gentili cittadini, è in corso un imponente incendio nella zona industriale di Forchia. Per motivi che non sono ancora noti, ha preso origine un rogo presso un’azienda ivi ricadente. In attesa di comprendere che tipologia di materiale abbia preso fuoco, consigliamo precauzionalmente di tenere chiuse porte e finestre. Sul posto sono presenti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, le Forze dell’Ordine e i Vigili del fuoco. Forniremo tempestivi aggiornamenti. In aggiornamento Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
