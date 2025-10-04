Incendio alla scuola media Evacuati alunni e insegnanti
Attimi di paura ieri mattina a Montefano, dove un intervento per eliminare un nido di vespe si è trasformato in un principio d’incendio all’interno della scuola media di via Matteotti. Secondo quanto è stato ricostruito, poco prima di mezzogiorno alcuni operai impegnati nei lavori di manutenzione hanno rinvenuto l’alveare in un’intercapedine dell’edificio. Non essendo sicuro lasciare le vespe in giro, hanno deciso di rimuoverlo e hanno pensato di ricorrere al fuoco. Ma purtroppo le fiamme si sono propagate oltre il previsto, coinvolgendo parte dell’intercapedine e sprigionando del fumo all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
