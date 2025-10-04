Incendio al polo petrolchimico il sindaco | Fiamme domate e nessun ferito Arpae | Bassi valori di inquinanti

Domato l'imponente rogo che era scoppiato all'interno del polo petrolchimico dell'Eni-Versalis di Ravenna sabato mattina. A confermarlo è il sindaco Alessandro Barattoni: "L’incendio è stato domato e le operazioni principali sono praticamente al termine".In mattinata erano tempestivamente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - polo

Ravenna, grosso incendio al polo chimico: alta colonna di fumo nero

Incendio al Polo Chimico di Ravenna, una colonna di fumo nero copre la città. Il rogo in un capannone

RAVENNA, INCENDIO COMPATTATORE GOMME IN UN'AZIENDA A POLO PETROLCHIMICO Dalle ore 10:30 circa intervento di 4 squadre dei Vigili del Fuoco presso il polo petrolchimico di Ravenna per l'incendio di un compattatore - essiccatore di gomm - facebook.com Vai su Facebook

Incendio alla Versalis al Polo chimico, Vigili del Fuoco al lavoro - X Vai su X

Incendio alla Versalis al Polo chimico, Vigili del Fuoco al lavoro - “I Vigili del Fuoco – spiega il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni – sono intervenuti tempestivamente e sono al lavoro per contenere i danni e spegnere le fiamme. Come scrive ravenna24ore.it

Ravenna, incendio al polo chimico VIDEO GALLERY - Vasto incendio al polo chimico a Ravenna dove le fiamme hanno aggredito un reparto di lavorazione gomme. Segnala corriereromagna.it