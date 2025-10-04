Incendio al Polo Chimico di Ravenna una colonna di fumo nero copre la città Il rogo in un capannone

Un grande incendio è scoppiato presso il Polo Chimico di Ravenna, il rogo è partito da un capannone di lavorazione della gomma. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incendio al Polo Chimico di Ravenna, una colonna di fumo nero copre la città. Il rogo in un capannone

Incendio alla Versalis al Polo chimico, Vigili del Fuoco al lavoro - “I Vigili del Fuoco – spiega il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni – sono intervenuti tempestivamente e sono al lavoro per contenere i danni e spegnere le fiamme. Da ravenna24ore.it

L’incendio di Ravenna, da Arpae rassicurazioni sulla qualità dell’aria: “Valori inquinanti non significativi” - Nella mattinata di sabato 4 ottobre Arpae è intervenuta in seguito alla segnalazione dell’incendio scoppiato all’interno di uno stabilimento ... Si legge su corriereromagna.it