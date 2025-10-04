incendio al kursaal tempistiche al vaglio

Il Principe era arredato con materiale ignifugo. La dichiarazione rilasciata ieri dal direttore del locale Pierluigi Spera, chiamato a deporre nelle aule del Tribunale di Pistoia, come testimone nell’ambito del processo per l’incendio doloso che lo scorso anno ha distrutto il locale, apre una valutazione sulla tempistica in cui è stato applicato l’incendio e il modo in cui si è sviluppato. Adrian Kasa, 23 anni, difeso dall’avvocato Sabrina Serroni del foro di Prato, e Arben Aliaj, difeso dai legali Enrico Martini ed Elena Lastrucci del foro di Prato, sono accusati di aver provocato l’incendio che all’alba del 23 aprile del 2024 distrusse il Principe, provocando gravi danni alla facciata storica del Kursaal. 🔗 Leggi su Lanazione.it

