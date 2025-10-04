Montepulciano, 4 ottobre 2025 – Un incendio ha pesantemente danneggiato nella notte tra venerdì e sabato la Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano e la soprastante sede del Partito Democratico. La gente della zona ha visto le fiamme e ha chiamato i vigili del fuoco. Lungo intervento della squadra intervenuta per spegnere il rogo. Un denso fumo ha avvolto la struttura. Non si registrano fortunatamente feriti. "Stanotte un incendio ha colpito la Casa del Popolo di Abbadia di Montepulciano – dice il sindaco Michele Angiolini – Un luogo che da decenni rappresenta un pezzo importante della storia politica e sociale della nostra comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio a Montepulciano, Casa del Popolo e sede del Pd pesantemente danneggiate