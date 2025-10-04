Incendia la casa dell’ex e aggredisce un passante | era convinto fosse il suo amante

Un uomo di 54 anni arrestato a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli: dovrà rispondere di maltrattamenti, incendio doloso, sequestro di persona e rapina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incendia la casa dell'ex e aggredisce un passante: era convinto fosse il suo amante - Un uomo di 54 anni arrestato a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli: dovrà rispondere di maltrattamenti, incendio doloso, sequestro di persona e rapina

Pollena Trocchia, incendia casa della ex e si consegna ai carabinieri - Un matrimonio come tanti fino al 2005 quando tossicodipendenza e ludopatia complicano le cose.