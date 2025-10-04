Incendia la casa della ex moglie poi si consegna ai carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendia la casa della ex, poi si consegna ai carabinieri che così scoprono la storia di una donna vittima da vent’anni di vessazioni. E’ successo a Pollena Trocchia (Napoli) in una famiglia con due coniugi e quattro figlie, colpita nel 2005 dalla dipendenza del marito da droga e ludopatia. Secondo quanto raccontato dalla moglie, il rapporto tra i due è finito per percosse, insulti e minacce; lei ha cercato una storia con un altro uomo, l’ex marito alternava picchi di violenza a tentativi di riconciliazione. Fino all’epilogo. L’uomo, 54enne, incendia la loro casa, vuota al momento del rogo e poi si presenta ai carabinieri di Cercola, confessando tutto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

