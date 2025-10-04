Incendia casa dell' ex moglie e rapisce il presunto amante

Ludopatia, violenza e gelosia. Il mix perfetto per una tragedia sfiorata in provincia di Napoli, a Pollena Trocchia, dove un uomo si è consegnato ai carabinieri dopo aver dato fuoco alla casa dell'ex moglie. Un matrimonio che ha visto la nascita di quattro figli e che è andato liscio fino al 2004. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: incendia - casa

Incendia la casa dove vive con la madre, giovane nei guai

Donna fuori di sé: incendia i mobili di fronte a casa e finisce in ospedale

Distrugge il braccialetto elettronico e incendia casa della ex, lei fugge col figlio di 8 mesi

CRONACA. ACCOLTELLA UN UOMO E INCENDIA UNA CASA: PANICO A PAGANI - facebook.com Vai su Facebook

Casa Bianca, si incendia auto del Secret Service: chiuse diverse strade | Trump: "Tariffe al 100% sui film realizzati fuori dagli Stati Uniti" #trump #Usa #29settembre - X Vai su X

Pollena Trocchia, incendia casa della ex e si consegna ai carabinieri - Un matrimonio come tanti fino al 2005 quando tossicodipendenza e ludopatia complicano le cose. Come scrive rainews.it

Pollena Trocchia, incendia casa dell'ex e poi imprigiona il nuovo fidanzato nel cortile - È accaduto a Pollena Trocchia dove un uomo di 54 anni si è consegnato ai carabinieri ... Scrive msn.com