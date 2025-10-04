Incendia casa dell' ex moglie e rapisce il presunto amante

Ludopatia, violenza e gelosia. Il mix perfetto per una tragedia sfiorata in provincia di Napoli, a Pollena Trocchia, dove un uomo si è consegnato ai carabinieri dopo aver dato fuoco alla casa dell'ex moglie. Un matrimonio che ha visto la nascita di quattro figli e che è andato liscio fino al 2004. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

