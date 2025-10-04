Incendi boschivi in Calabria il maggior numero di interventi dei vigili del fuoco durante l' estate
La Calabria è la regione italiana nella quale quest'estate si è verificato il maggior numero di incendi boschivi, come attestano i 196 interventi effettuati dai vigili del fuoco sul territorio.Dal 15 giugno al 3 ottobre sono stati 65.878 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
