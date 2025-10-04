Incendi boschivi da metà giugno quasi 66mila interventi dei Vigili del Fuoco

Tempo di lettura: < 1 minuto Dal 15 giugno al 3 ottobre sono stati 65.878 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 10.401 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sempre dal 15 giugno, sono state effettuate dalla flotta aerea del Corpo nazionale 4.942 ore di volo per missioni antincendio, mentre sono stati 22.514 i lanci di sostanze estinguenti effettuati sulle fiamme. Nell’ultima settimana, dal 27 settembre al 3 ottobre, invece sono stati svolti 1.126 dalle squadre del Corpo nazionale. Il maggior numero di incendi si registra in Calabria, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 196 interventi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

