Incarichi da prof Corte dei conti indaga su assessore Cosenza | Eventuale revocatoria su case cedute
Tempo di lettura: 4 minuti Un invito a dedurre per presunto danno erariale da 1,3 milioni di euro è stato notificato ad Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli ed ordinario di tecnica delle costruzioni alla facoltà di Ingegneria della Federico II. A firmarlo è Davide Vitale, sostituto procuratore della Corte dei conti della Campania. L’indagine ipotizza un danno da illecito esercizio attività extra-istituzionale, in violazione della legge sull’insegnamento universitario a tempo pieno. Al setaccio della Guardia di Finanza ( Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli ) ci sono otto incarichi professionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
