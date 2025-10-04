Inaugurato l' ampliamento dell' hangar per la manutenzione degli aerei | Realizzato in soli 67 giorni
Taglio del nastro per l'ampliamento dell'ex hangar Ferruzzi a opera della società Alba Technics. Con questa nuova struttura, gli aerei potranno essere ricoverati interamente, senza lasciar fuori la coda come accadeva in precedenza. All'inaugurazione erano presenti gli assessori Casara e Bartolini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
