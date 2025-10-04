Inaugura il nuovo Nido d' Infanzia Signori Bambini di Budrio

Cesenatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata di festa per la comunità di Longiano: è stato inaugurato sabato mattina il nuovo Nido d’InfanziaSignori Bambini” di Budrio, completamente rinnovato e ampliato al termine di un importante intervento di riqualificazione. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il Sindaco Mauro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inaugura - nuovo

"Notturno per la terra", al museo Griffo si inaugura nuovo progetto di Agrigento 2025

Gastronomia, inaugura un nuovo locale che coniuga pizza al taglio e pasticceria

L’Asp di Catania inaugura il nuovo Cpa per le dipendenze patologiche, 12 posti letto nell'ex clinica Argento

inaugura nuovo nido dSennori inaugura il nido comunale d’infanzia - Sennori finalmente ha un asilo nido comunale. Scrive sassarioggi.it

Inaugurato il primo asilo nido a Giugliano, D'Alterio Un nuovo spazio per i più piccoli - sindaco Bianca Perna e all’assessore Ilaria Fasano ha inaugurato l’asilo nido comunale ristrutturato e ... Da internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Inaugura Nuovo Nido D