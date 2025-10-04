In strada per la pace I bambini aprono il corteo | Giù le mani dai piccoli Palestina libera
Oltre un migliaio le persone scese in strada per protestare contro lo Stato di Israele e in sostegno alla causa del popolo palestinese. Dopo il sequestro delle imbarcazioni e l’arresto di oltre 400 persone dei vari equipaggi della Global Sumud Flotilla, nelle piazze di tutta Italia hanno sfilato attivisti, esponenti locali dei partiti, sigle sindacali, ma anche cittadini di ogni colore politico e di ogni età. E Lodi non è stata di meno. Partita con un presidio difronte alla prefettura, scelto proprio in quanto primo luogo di rappresentanza del Governo sul territorio, la manifestazione ha successivamente dato vita a un corteo improvvisato e immediatamente autorizzato dalla Questura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
