“Smiles at Work – The Value of Inspiring Workspaces“ è il titolo del talk moderato da Giulia Zamparo, responsabile risorse umane, al quale sono intervenute Silvia Impelluso di JLL Italia, e Anna Zattoni, Ceo di Jointly. La tavola rotonda ha proposto una riflessione sull’influenza che la progettazione degli spazi ha sulle persone e sulla necessità di un allineamento fisico, ma anche mentale, fra luogo di lavoro e benessere dei dipendenti. Giulia Zamparo ha spiegato come sono stati realizzati gli spazi anche per le pause di lavoro, non solo per fare uno “stacco“ ma anche per condividere esperienze professionali e socializzare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "In spazi accoglienti si è più produttivi"