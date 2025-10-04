In Spagna inventano lo scandalo Sinner | sarebbe un tennista perfetto se non si spegnesse quando affronta Alcaraz

In Spagna urlano allo “ scandalo Sinner “. Perché? Perché se non esistesse Carlos Alcaraz, sarebbe un tennista perfetto. Oggi ha battuto Daniel Atlmaier 6-3 6-3 al Master 1000 di Shangai, dove lo spagnolo non giocherà. Sinner sarebbe una macchina perfetta se non esistesse Alcaraz. Mundo Deportivo scrive: L’ italiano Jannik Sinner ha concluso molto bene le stagioni 2023 e 2024. Ha bisogno di ripetersi ancora di più nel 2025 se vuole continuare a sfidare lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ora è numero uno al mondo. All’altoatesino servono mille punti per raggiungere Alcaraz. Senza Alcaraz al Master 1000 di Shangai, che aveva vinto il torneo a Tokyo, quello di Sinner è uno scandalo: se il tennista murciano non esistesse, i numero di Sinner batterebbero ogni record in una regolarità encomiabile: non ha mai perso contro un giocatore fuori dalla top 10 dal 2023, Sono 64 le vittorie consecutive. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

