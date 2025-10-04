In Sicilia mancano asili nido e servizi per l’infanzia | così la crisi demografica cancella alunni e scuole mentre l’emigrazione giovanile svuota le classi primarie e mette a rischio il futuro dell’isola

La Sicilia si conferma tra le regioni italiane meno attrezzate sul fronte dell’accoglienza e del sostegno alla prima infanzia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sicilia - mancano

Mancano medici e ambulanze in Sicilia, Uil-Fpl attacca: "Le assenze non vengono coperte"

Emergenza carceri, il "caso Sicilia" arriva in Parlamento: nel Palermitano mancano più di 230 agenti

Campobello, mancano segnaletica e sicurezza stradale: interrogazione dell'opposizione #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Emergenza carceri, il "caso Sicilia" arriva in Parlamento: nel Palermitano mancano più di 230 agenti https://ift.tt/ln9xaqO - X Vai su X

Il Pnrr perde pezzi, a rischio i nuovi asili nido - L’Italia rischia di dire addio a 26 mila nuovi posti negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. Come scrive repubblica.it

Asili, graduatorie online «Mancano posti e maestre» - 324 bambini che i genitori hanno iscritto negli asili nido comunali la risposta è stata questa. Scrive milano.corriere.it