In semilibertà ma armato di pistola clandestina | arrestato 49enne
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 49enne di Nola, ritenuto responsabile del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina. È accaduto nella mattinata di ieri a Sperone, lungo Via Roma, dove una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio, ha proceduto al controllo di un’utilitaria con a bordo l’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura alternativa della semilibertà. L’atteggiamento sospetto manifestato dal 49enne ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: semilibert - armato
