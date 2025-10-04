In scena ’O Scarfalietto La commedia di Scarpetta
Proseguono al Teatro “I. Nieri” di Ponte a Moriano gli spettacoli della decima edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano, rassegna che vede protagoniste sedici compagnie provenienti da altrettante regioni vincitrici delle selezioni svoltesi nel 2024, in lizza per aggiudicarsi il “premio dei premi” della F.I.T.A. La rassegna è realizzata, nell’ambito di ViviLucca, in collaborazione tra Teatro del Giglio Giacomo Puccini e F.I.T.A., e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Questa sera alle ore 21 la compagnia campana “Gli Ignoti“ porterà in scena, con la regia di Raffaele Di Stazio e Roberta Amoroso, un classico del teatro di tutti i tempi, "’O Scarfalietto" di Eduardo Scarpetta, pièce ricca di ritmo, battute argute e situazioni paradossali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: scena - scarfalietto
LE CANZONI SCRITTE PER LA SUA NAPOLI (scena IN ESCLUSIVA TV tratta da "Un caffè da Bud Spencer", format televisivo ideato e condotto da Ugo Gatto in collaborazione con l'indimenticabile Francesco Gavaudan) - facebook.com Vai su Facebook
’Nerds’, una commedia nera. In scena va la provocazione - s – sintomi’ è lo spettacolo in scena al teatro Comunale Walter Chiari alle 21 di stasera e domani. Da ilrestodelcarlino.it
I re della scena - Rachel's game, la commedia d'azione con Fanny Ardant stasera su Rai 3 - Divertimento e tanta azione sono gli ingredienti principali della prima serata di oggi, giovedì 21 agosto, su Rai 3, dominata da una Fanny Ardant più in forma che mai, protagonista assoluta de I re ... Riporta gazzetta.it