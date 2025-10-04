In scena ’O Scarfalietto La commedia di Scarpetta

Proseguono al Teatro “I. Nieri” di Ponte a Moriano gli spettacoli della decima edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano, rassegna che vede protagoniste sedici compagnie provenienti da altrettante regioni vincitrici delle selezioni svoltesi nel 2024, in lizza per aggiudicarsi il “premio dei premi” della F.I.T.A. La rassegna è realizzata, nell’ambito di ViviLucca, in collaborazione tra Teatro del Giglio Giacomo Puccini e F.I.T.A., e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Questa sera alle ore 21 la compagnia campana “Gli Ignoti“ porterà in scena, con la regia di Raffaele Di Stazio e Roberta Amoroso, un classico del teatro di tutti i tempi, "’O Scarfalietto" di Eduardo Scarpetta, pièce ricca di ritmo, battute argute e situazioni paradossali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

