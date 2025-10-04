In Sardegna il primo impianto Power to Gas italiano per l’idrogeno verde
Convertire l’energia prodotta da un campo fotovoltaico in idrogeno attraverso l’elettrolisi dell’acqua: è questo il cuore del progetto Hyround, il primo impianto Power to Gas realizzato in Italia da Italgas. La struttura, inaugurata in Sardegna, nasce con l’obiettivo di integrare fonti rinnovabili e reti gas per accelerare la decarbonizzazione di settori strategici come trasporti, industria e residenziale. L’impianto si avvale di 1.746 pannelli fotovoltaici capaci di generare 1 MW di picco. L’energia alimenta un elettrolizzatore da 0,5 MW, in grado di produrre idrogeno verde destinato a diversi utilizzi: alimentazione di autobus per il trasporto pubblico locale, distribuzione miscelata con il gas naturale nella rete di Sestu e fornitura a un’industria casearia del territorio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
