In prognosi riservata l' autista 85enne portato in elicottero a Mestre

Schianto fra un'auto e un camion venerdì poco prima delle 11 a Fossalta di Portogruaro, quando l'autista 85enne, F.F. si è scontrato con un camion all'altezza del distributore di carburante Vega lungo la statale 14, la Triestina. L'uomo ha fratture dappertutto, è ricoverato all'Angelo di Mestre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it