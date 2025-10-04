In Pilotta con metanfetamine Lsd e ecstasy | arrestato 26enne

La Polizia di Stato di Parma, nel corso di questa settimana, ha effettuato due servizi straordinari di controllo del territorio, concentrati in particolare nella zona San Leonardo, nel centro cittadino e nei pressi dei luoghi recentemente oggetto di segnalazioni di degrado e disordine, con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: pilotta - metanfetamine

Elon Musk e le droghe: «Feste con Lsd, funghi allucinogeni e cocaina» - Alcuni dirigenti e membri del consiglio di amministrazione delle sue aziende e altre persone vicine all’uomo più ricco del mondo sarebbero molto preoccupati dall’uso smodato di droghe da parte di Elon ... Si legge su lettera43.it

«Elon Musk fa uso di Lsd, ecstasy e cocaina»: tremano gli azionisti di Tesla e SpaceX - Ne sono certi dirigenti, membri dei cda delle sue aziende e altre persone vicine al supermiliardario. unionesarda.it scrive