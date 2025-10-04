In oltre trent’anni di impegno Barbara Hofmann ha aiutato 200mila vite sfidando guerre minacce e povertà E la sua missione continua

Iodonna.it | 4 ott 2025

«A inizio del 2001 mi sono ammalata della peggior forma di malaria celebrale che ha il 70 per cento di mortalità e lascia il 90 per cento dei sopravvissuti con handicap fisici e mentali per il resto della vita. Durante il mese in cui sono stata in coma, ho avuto un'esperienza di premorte. Non ho attraversato il tunnel di cui molti parlano, mi sono trovata direttamente nella luce, in una pace che non può essere descritta a parole. C'era un arco immenso, bianco su bianco, ed eravamo in attesa di entrare. Io ero il numero quattro, gli altri tre erano come dei sacchi di farina a terra e sapevo che erano uomini.

In oltre trent'anni di impegno Barbara Hofmann ha aiutato 200mila vite, sfidando guerre, minacce e povertà. E la sua missione continua

