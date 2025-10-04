In motorino con quasi 5 chili di droga | nei guai 17enne e altri 4 arresti
Un controllo stradale e poi la scoperta. Un ragazzo di 17 anni, italiano, è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano dalla polizia per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nel suo scooter sono stati trovati quattro chili e mezzo di hashish. Le manette sono scattate poco prima della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
