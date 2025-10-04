AGI - Sono migliaia le persone al corteo PropPal organizzato a Roma. Sono arrivate da tutta Italia. Tra un kebab e una birra sventolano numerose le bandiere della Palestina insieme a quelle dei sindacati (Cobas) e ai colori arcobaleno. In sottofondo i cori "Palestina libera" accompagnati da musica araba. . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - In migliaia in piazza per Gaza