in migliaia in piazza per gaza

Agi.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Sono migliaia le persone al corteo PropPal organizzato a Roma. Sono arrivate da tutta Italia. Tra un kebab e una birra sventolano numerose le bandiere della Palestina insieme a quelle dei sindacati (Cobas) e ai colori arcobaleno. In sottofondo i cori "Palestina libera" accompagnati da musica araba. . 🔗 Leggi su Agi.it

