In marcia da Barbiana ad Assisi: la PACE si ferma ad Arezzo Lunedì 6 ottobre giungerà ad Arezzo un gruppo di marciatori partiti a piedi da Barbiana il 30 settembre per unirsi alla Marcia Perugia-Assisi del 12 ottobre. Un cammino attraverso Toscana e Umbria, toccando 18 comuni in 13 tappe, per coinvolgere enti locali, associazioni e singoli cittadini nello stesso impegno: "Per la Pace, la giustizia sociale, contro ogni discriminazione, contro il razzismo". La Rete Aretina Pace e Disarmo h a raccolto l'invito organizzando l'accoglienza dei marciatori al loro arrivo in città presso due luoghi simbolici: Porta S.

