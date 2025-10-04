In marcia a Roma il corteo per Gaza

14.45 In migliaia si sono radunati a Porta San Paolo a Roma, punto di partenza del corteo nazionale per Gaza. Destinazione piazza San Giovanni. "Stop complicità con Israele-Contro occupazione e genocidio Con la resistenza palestinese" lo slogan sullo striscione di apertura. La Polizia ha intercettato a Roma alcuni manifestanti con caschi, maschere antigas e aste di legno, poco prima dell'inizio del corteo. Il materiale era a bordo di una macchina e due pullman. Portate in uffici PS 60 persone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it