In marcia a Roma il corteo per Gaza
14.45 In migliaia si sono radunati a Porta San Paolo a Roma, punto di partenza del corteo nazionale per Gaza. Destinazione piazza San Giovanni. "Stop complicità con Israele-Contro occupazione e genocidio Con la resistenza palestinese" lo slogan sullo striscione di apertura. La Polizia ha intercettato a Roma alcuni manifestanti con caschi, maschere antigas e aste di legno, poco prima dell'inizio del corteo. Il materiale era a bordo di una macchina e due pullman. Portate in uffici PS 60 persone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: marcia - roma
Ora si fa sul serio. Gasperini cambia marcia e accende la Roma
Roma, prosegue il recupero di Pellegrini: la tabella di marcia verso il campionato
Giubileo dei giovani, Mons. Fisichella: “Crisi della fede? A Roma ragazzi con una marcia in più”
Roma oggi in marcia per la Palestina Oggi Roma ospita una grande manifestazione a sostegno della Palestina. Una mobilitazione che vuole dare voce a chi soffre, chiedendo pace, giustizia e diritti per chi è sotto assedio. Tutte le info per chi vuole partecipare - facebook.com Vai su Facebook
Marcia per la Palestina, in ventimila dal Colosseo alla Piramide: “È la nostra rivoluzione” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/03/news/marcia_palestina_ventimila_colosseo_piramide-424887508/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
La lunga giornata di Roma tra sciopero e proteste. Sabato la marcia per Gaza - Attesa per il corteo pro Palestina, con 100mila persone previste domani ... Riporta rainews.it
Trecentomila in marcia a Roma: il corteo che ha paralizzato la città, ma senza violenze - Secondo gli organizzatori, 300 000 persone hanno partecipato al corteo romano pro Gaza, mobilitato da Usb, Cgil e movimenti studenteschi ... Si legge su romait.it