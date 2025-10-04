In guerra con sé stessa sul piano di pace Usa Le rivelazioni sugli scontri interni ad Hamas
A poche ore dall'annuncio ufficiale rilasciato da Hamas in cui si legge che i miliziani islamisti sono disponibili "a liberare tutti gli ostaggi israeliani — vivi e deceduti — secondo il meccanismo di scambio previsto nella proposta del presidente Trump " e ad " avviare immediatamente negoziati, tramite i mediatori, per discutere i dettagli ", emergono indiscrezioni sulle divisioni interne all'organizzazione sunnita che potrebbero far deragliare gli sforzi diplomatici della Casa Bianca e l'ultima speranza di pace nella Striscia di Gaza Hamas, riporta infatti in queste ore il Wall Street Journal, " è ancora in guerra con sé stessa " sulla proposta americana e rimane " profondamente divisa su come procedere ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: guerra - stessa
Trump e Putin in Alaska: quella stessa base militare che fu cruciale nella Guerra Fredda
Hamas, tra lusso e scorte armate i leader sono in fuga dalla loro stessa guerra
"La nostra stessa carne e sangue”: l’Ambasciata di Israele su ostaggi, Hamas e la "guerra che non volevamo”
Non è una guerra, è un GENOCIDIO! La stessa ferocia che Adolf Hitler ebbe nei Lager nazisti nei confronti degli ebrei, questi ultimi riversano sul popolo palestinese mentre il mondo ed i potenti della terra rimangono a guardare ! Il Consiglio Comunale di Maru - facebook.com Vai su Facebook
Guardo con desolazione a quanta indecente volgarità si possa mettere in un'unica frase. Non importa qui che si condividano le finalità dello sciopero o la scelta stessa dello strumento. Quello che importa è il rispetto per persone che cercano, insieme, di fare s - X Vai su X
"In guerra con sé stessa sul piano di pace Usa". Le rivelazioni sugli scontri interni ad Hamas - Il Wall Street Journal riporta le profonde divisioni interne all'organizzazione islamista. Come scrive ilgiornale.it
Guerra, Hamas apre al piano Trump. Media: ordinato a Idf di ridurre offensiva a Gaza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra, Hamas apre al piano Trump. Segnala tg24.sky.it