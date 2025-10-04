A poche ore dall'annuncio ufficiale rilasciato da Hamas in cui si legge che i miliziani islamisti sono disponibili "a liberare tutti gli ostaggi israeliani — vivi e deceduti — secondo il meccanismo di scambio previsto nella proposta del presidente Trump " e ad " avviare immediatamente negoziati, tramite i mediatori, per discutere i dettagli ", emergono indiscrezioni sulle divisioni interne all'organizzazione sunnita che potrebbero far deragliare gli sforzi diplomatici della Casa Bianca e l'ultima speranza di pace nella Striscia di Gaza Hamas, riporta infatti in queste ore il Wall Street Journal, " è ancora in guerra con sé stessa " sulla proposta americana e rimane " profondamente divisa su come procedere ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "In guerra con sé stessa sul piano di pace Usa". Le rivelazioni sugli scontri interni ad Hamas