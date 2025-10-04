In Grecia proteste e scioperi contro la pensione a 74 anni e le 13 ore di lavoro al giorno E in Italia? Il dibattito su orari pensioni e diritti

La Grecia si è fermata giovedì per uno sciopero generale contro il disegno di legge del governo Mitsotakis che prevede, tra le varie misure, la possibilità di lavorare 13 ore al giorno per un unico datore, innalzare l’età pensionabile a 74 anni e limitare il diritto di sciopero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Grecia, verso 13 ore di lavoro al giorno: proteste in tutto il Paese - Il disegno di legge sostenuto dal governo conservatore guidato da Kyriakos Mitsotakis, prevede condizioni di lavoro che, per i sindacati, "smantellano ciò che resta dei nostri diritti sindacali".

Grecia, proteste e scioperi contro la pensione a 74 anni e le 13 ore di lavoro al giorno: perché il governo le vuole - Il disegno di legge governativo su previdenza e straordinari scatena la reazione di lavoratori e sindacati Giovedì la Grecia si è fermata per l'intera giornata per protestare contro il disegno di legge