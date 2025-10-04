In gita alla scoperta dei beni confiscati alle mafie | a ottobre torna Cammina natura
Le novità di quest’anno saranno proprio le escursioni nei luoghi “riconvertiti”, visitabili il 25 e il 26. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: gita - scoperta
Maestra Domenica morta nello schianto sul bus della gita, scoperta shock sull’autista. Arrestato
Gita di famiglia in tragedia, papà e mamma uccisi davanti alle figlie piccole: scoperta shock sul killer
Gita fuori porta da Roma: alla scoperta di Antuni, il villaggio sospeso sul Turano
Alla scoperta dei 7 boschi più belli del Veneto: tra natura incontaminata, sentieri magici e panorami da sogno. Perfetti per una gita autunnale o una fuga nel verde. Scopri quali sono! #venetosegreto #naturaitaliana #boschiveneti - facebook.com Vai su Facebook
Al via E!State Liberi!, l'estate sui beni confiscati alle mafie - Ballarò e Borgo Vecchio dove comprendere l'evoluzione della città, dalle ferite lasciate dalle stragi mafiose fino ... Si legge su ansa.it
Beni confiscati,l’assegnazioneva ancora a rilento - La formula dei protocolli di intesa firmati tra Agenzia del Demanio ed enti locali ha di fatto velocizzato l’iter di ... vita.it scrive