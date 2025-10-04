In giro per Latina con una pistola ad aria compressa | denunciata 29enne
Latina, 4 ottobre 2025 -Nella serata dello scorso 2 ottobre, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina, hanno denunciato, in stato di libertà, una c ittadina romena di 29 anni residente a Latina, già nota alle forze di polizia, per il reato di minaccia e porto di oggetti atti ad offendere. Nello specifico, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., i Carabinieri sono intervenuti in questo centro dove poco prima l'indagata, a seguito di una lite avvenuta poco prima per futili motivi, minacciava una sua connazionale di 33 anni. I carabinieri, giunti sul posto, hanno constatato che l'indagata era in possesso di una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso e serbatoio e pertanto hanno provveduto a sequestrare l'arma.
