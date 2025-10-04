In Fvg solo un lavoratore su due è felice del proprio lavoro
Gli italiani non amano particolarmente il proprio lavoro. E il Fvg non fa un'eccezione. È un dato forte quello emerso dall'Ufficio Studi della Cgia, basatosi sull'indagine Bes-Istat condotta nel 2023. Il Friuli Venezia Giulia, a livello nazionale si colloca a metà classifica, con una incidenza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: lavoratore - felice
STUDI DIMOSTRANO CHE GLI IMPRENDITORI SONO PIU' FELICI E IN SALUTE DEI DIPENDENTI Secondo una ricerca della Wharton University su oltre 11.000 ex studenti, chi ha scelto di mettersi in proprio dichiara di essere molto più felice rispetto a c - facebook.com Vai su Facebook
Chiede il pizzo ai suoi dipendenti e li paga solo 6 euro all'ora. Lui è Felice Cavolo, uno dei re dell'ortofrutta della provincia di #Latina. Il servizio completo di @_FrancescoLeone a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity - X Vai su X
Due incidenti sul lavoro nello stabilimento Fincantieri, coinvolti cinque operai - Quattro intossicati da una fuga di monossido, un ferito per una caduta dall'alto. Si legge su rainews.it