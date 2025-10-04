In Fvg solo un lavoratore su due è felice del proprio lavoro

Gli italiani non amano particolarmente il proprio lavoro. E il Fvg non fa un'eccezione. È un dato forte quello emerso dall'Ufficio Studi della Cgia, basatosi sull'indagine Bes-Istat condotta nel 2023. Il Friuli Venezia Giulia, a livello nazionale si colloca a metà classifica, con una incidenza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

