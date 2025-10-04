Brutto incidente in Basilicata tra un'auto e un camion in territorio di Scanzano Jonico (Matera): il bilancio è drammatico, quattro morti e sei feriti, trasportati d'urgenza in. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - In dieci a bordo di un'auto si schiantano contro un camion: quattro morti e sei feriti, l'incidente choc nel materano