In dieci a bordo di un' auto si schiantano contro un camion | quattro morti e sei feriti l' incidente choc nel materano
Brutto incidente in Basilicata tra un'auto e un camion in territorio di Scanzano Jonico (Matera): il bilancio è drammatico, quattro morti e sei feriti, trasportati d'urgenza in. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: dieci - bordo
Dieci turisti a bordo di un natante rischiano di schiantarsi sulla scogliera: salvati
Pilota della Delta Airlines arrestato dopo l’atterraggio, l’irruzione a bordo di dieci agenti armati e lo shock dei passeggeri – Il video
Un barlume di buonsenso sulla Flotilla: dieci italiani lasciano la missione. Ma i parlamentari restano a bordo
Teleregione - canale 17. . TERMOLI. Nave internazionale in avaria, dieci persone a bordo Capitaneria, piloti del porto e Marinucci Yachting Club impegnati a mettere in sicurezza a Termoli una nave da diporto internazionale di 45 metri, la “Tremenda”, con die - facebook.com Vai su Facebook
Intercettati durante i controlli di sicurezza preventivi ai caselli autostradali, predisposti per il corteo nazionale per la Palestina che partirà a breve a Roma, un'auto e due pullman di manifestanti dove a bordo sono state trovate maschere antigas, aste metalliche - X Vai su X
Si schiantano con l’auto contro un camion: 4 morti e 5 feriti a Scanzano Jonico - Quattro persone sono morte in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 598 di Fondovalle dell'Agri, nel territorio di Scanzano Jonico ... Scrive fanpage.it
Rubano un’auto e si schiantano contro un palo inseguiti dalla Polizia, morto un 18enne - Prima il furto di un’auto, poi l’inseguimento con una volante della polizia, infine lo schianto contro un palo e altre auto in sosta, fatale per uno dei due ragazzi a bordo. Riporta blitzquotidiano.it