In dieci a bordo di un’auto omologata per sette si schiantano contro un camion | quattro morti e sei feriti Il tragico incidente nel Materano
Grave incidente stradale a Scanzano Jonico (Matera), dove una Renault Scenic grigia, con a bordo ben dieci persone, si è scontrata con un camion Iveco Eurostar, provocando quattro morti e sei feriti. Due versano in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto intorno alle 14.20 di oggi 4 ottobre, lungo la SS598, Fondovalle dell’Agri, al chilometro 121. La Scenic, omologata per sette passeggeri, trasportava dieci persone. Stando a quanto si apprende, le vittime erano tutte di nazionalità pakistana, ma le attività di identificazione sono tuttora in corso. Ancora ignote le cause dello scontro, su cui stanno indagando le autorità competenti. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: dieci - bordo
Dieci turisti a bordo di un natante rischiano di schiantarsi sulla scogliera: salvati
Pilota della Delta Airlines arrestato dopo l’atterraggio, l’irruzione a bordo di dieci agenti armati e lo shock dei passeggeri – Il video
Un barlume di buonsenso sulla Flotilla: dieci italiani lasciano la missione. Ma i parlamentari restano a bordo
#Matera Quattro morti e sei feriti gravi in un #incidente stradale a Scanzano Jonico. Un’auto con dieci persone a bordo, tutte di nazionalità pakistana, si è scontrata con un camion. In corso i rilievi della polizia. Entrambe le carreggiate chiuse al traffico - X Vai su X
Teleregione - canale 17. . TERMOLI. Nave internazionale in avaria, dieci persone a bordo Capitaneria, piloti del porto e Marinucci Yachting Club impegnati a mettere in sicurezza a Termoli una nave da diporto internazionale di 45 metri, la “Tremenda”, con die - facebook.com Vai su Facebook