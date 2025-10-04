In dieci a bordo di un’auto omologata per sette si schiantano contro un camion | quattro morti e sei feriti Il tragico incidente nel Materano

Grave incidente stradale a Scanzano Jonico (Matera), dove una Renault Scenic grigia, con a bordo ben dieci persone, si è scontrata con un camion Iveco Eurostar, provocando quattro morti e sei feriti. Due versano in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto intorno alle 14.20 di oggi 4 ottobre, lungo la SS598, Fondovalle dell’Agri, al chilometro 121. La Scenic, omologata per sette passeggeri, trasportava dieci persone. Stando a quanto si apprende, le vittime erano tutte di nazionalità pakistana, ma le attività di identificazione sono tuttora in corso. Ancora ignote le cause dello scontro, su cui stanno indagando le autorità competenti. 🔗 Leggi su Open.online

