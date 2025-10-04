In corteo per le strade di Monza contro la Pedemontana

Ilgiorno.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In migliaia hanno preso parte al corteo per ribadire il proprio "no" all'autostrada a otto corsie. Fra loro anche una ventina di sindaci della zona del Vimercatese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

in corteo per le strade di monza contro la pedemontana

© Ilgiorno.it - In corteo per le strade di Monza contro la Pedemontana

In questa notizia si parla di: corteo - strade

Passa il maxi corteo contro Pedemontana: tutte le strade chiuse (fino a stasera)

Sciopero dei taxi a Firenze, lungo corteo per le strade della città \ VIDEO

Corteo del 2 agosto, le modifiche alla viabilità: bus deviati e strade chiuse

corteo strade monza controMonza si mobilita per la Flotilla: cortei in piazza e sciopero generale - La mobilitazione, che riguarda tutti i settori pubblici e privati, nasce in difesa della Global Sumud Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, dopo l’aggressione contro le navi della spedizione ... mbnews.it scrive

corteo strade monza controMonza si colora di bandiere: in centinaia al corteo per la Flotilla e per la Palestina - Un lungo serpentone di persone, cartelli e striscioni ha attraversato il cuore della città, trasformando Monza in un fiume umano di solidarietà. Da mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Corteo Strade Monza Contro