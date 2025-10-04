Avevano promesso che avrebbero bloccato tutto, e l’hanno fatto davvero. Ancora una volta. Ieri mattina Lucca ha risposto alla chiamata dello sciopero generale indetto da FLC–CGIL e Cobas, proclamato dopo l’attacco della marina israeliana alle barche che hanno preso parte alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla. Uno sciopero che ha fatto discutere: c’è chi lo ha bollato come "illegittimo" e chi ha liquidato la mobilitazione addirittura come un pretesto per fare un "weekend lungo". Eppure, nonostante le contestazioni, le piazze italiane sono tornate a riempirsi di manifestanti e si sono date tutte appuntamento oggi a Roma, dove sono attese decine di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In corteo per la pace. Oltre quattromila in centro tra slogan e appelli