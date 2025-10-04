In Campania è ora possibile tumulare le ceneri degli animali d'affezione nelle tombe delle persone di riferimento
Dopo Toscana, Abruzzo, Liguria, Calabria e Lombardia anche in Campania sarà possibile poter tumulare le ceneri di un animale d'affezione nella tomba della persone di riferimento. La consigliera regionale con delega al benessere animale: "È una norma semplice, che non comporta oneri per il bilancio regionale, ma che ha un grande valore umano e simbolico".
