Di seguito un comunicato diffuso da Rete Oltre: Stanno percorrendo la Via Francigena del Sud per portare avanti e far conoscere un progetto iniziato qualche anno fa: accompagnare persone con disabilità in escursioni in montagna e per lunghi cammini attraverso la joelette, una carrozzina fuoristrada monoruota che permette a qualsiasi persona con difficoltà motorie di potersi muovere e scoprire le bellezze della natura con l’aiuto di almeno due accompagnatori. Per questo, un nutrito gruppo di camminatori del Club Alpino Italiano sezione di Brescia, dopo aver completato il cammino di Santiago di Compostela e la Via Francigena del Nord, sono in Puglia per raggiungere Santa Maria di Leuca. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

In cammino da Brescia lungo la via Francigena: accolti a Cerignola Terra Aut