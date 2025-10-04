In Calabria si vota domenica e lunedì Guida alle elezioni

Agi.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Terza tornata elettorale regionale, dopo Marche e Valle d'Aosta, del 2025 in Italia. Domenica 5 e lunedì 6 ottobre sono chiamati al voto i cittadini della Calabria, con circa un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, dopo le dimissioni presentate la scorsa estate dal presidente Roberto Occhiuto. Dimissioni annunciate via social, anche in seguito ad un avviso di garanzia, ricevuto dal governatore per una presunta vicenda di corruzione, assieme all'annuncio della ricandidatura. I candidati alla carica di presidente sono tre:. Roberto Occhiuto, per il centrodestra, sostenuto da 8 liste (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista);. 🔗 Leggi su Agi.it

in calabria si vota domenica e luned236 guida alle elezioni

© Agi.it - In Calabria si vota domenica e lunedì. Guida alle elezioni

In questa notizia si parla di: calabria - vota

Elezioni Regionali in Calabria 2025, quando e come si vota? I nomi dei candidati

Elezioni regionali Calabria 2025, la guida: data, orari, candidati e come si vota

In Calabria si vota e i partiti si preparano al test di novembre. Salvini vede Meloni ma manca ancora l'intesa sugli altri candidati

calabria vota domenica luned236Regionali in Calabria, guida al voto di domenica e lunedì - Lo scrutino al via lunedì 6 ottobre dalle 15 ... Segnala corrieredellacalabria.it

calabria vota domenica luned236Regionali in Calabria: candidati, orari e come si vota - Urne aperte domenica 5 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 6 ottobre dalle 7 alle 15. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Calabria Vota Domenica Luned236