In arrivo venti forti da nord a sud la Protezione Civile regionale dirama l' allerta arancione

Pioggia in transito, ma soprattutto vento forte a caratterizzare la prima domenica di ottobre nelle Marche, con l’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile per raffiche di particolare intensità soprattutto nelle zone collinari e costiere da nord a sud, e allerta gialla per le possibili. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: arrivo - venti

In arrivo venti a 100 km/h, tutti chiusi in casa in queste zone d’Italia

LIVE Giro di Polonia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: venti chilometri all’arrivo. Lotta per la vittoria

Bagnaia: “In Austria ho sbagliato, ma ero nervoso. Arrivo lì e in venti mi fanno la stessa domanda”

#Allerta #Meteo, avviso della #Protezione #Civile: in arrivo #Temporali e #Venti burrascosi, le regioni coinvolte - X Vai su X

Vento forte in arrivo Nella notte tra Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre la ventilazione da SW aumenterà su tutto il nostro alto Appennino, specialmente sul crinale, successivamente le raffiche si intensificheranno tra bolognese e Romagna. Tutto questo a causa - facebook.com Vai su Facebook

Meteo: Burrasca in arrivo, Venti forti colpiranno queste regioni tra poco - Tutta colpa di un fronte freddo pilotato da una vasta depressione presente sul Nord Europa (la tempesta Amy): le correnti d'aria in ingresso favoriranno, tra la notte e le prime ore di Domenica 5 Otto ... Si legge su ilmeteo.it

Meteo, in arrivo perturbazioni con temporali e forti venti - La Regione Veneto ha emesso un avviso che segnala la fase operativa di attenzione per vento forte su fascia costiera e pianura limitrofa. Segnala trevisotoday.it