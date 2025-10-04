In arrivo un super-dazio sulla pasta italiana quasi al 107% L' ad di Filiera Italia | E' una forzatura

Stangata in arrivo per la pasta italiana: Il Dipartimento del Commercio Usa ha deciso di aggiungere alla tariffa del 15% già in vigore un nuovo dazio del 91,74%, facendo salire l’imposizione complessiva a quasi il 107%. Una forzaturà, intervenuta «in un momento particolarmente delicato» e che «avvantaggerà chi produce pasta negli Stati Uniti, danneggiando tutti quelli che esportano invece la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - In arrivo un super-dazio sulla pasta italiana, quasi al 107%. L'ad di Filiera Italia: "E' una forzatura"

In questa notizia si parla di: arrivo - super

Film su Donkey Kong: spin-off di Super Mario in arrivo

New Super Mario Bros. Collection è in arrivo su Nintendo Switch 2, per un insider

Lookman Inter, parola a Crespo: «Il suo arrivo sarebbe un super affare perché metterebbe i nerazzurri in condizione di competere»

In arrivo settimana prossima 2 super limited edition, stay tuned - facebook.com Vai su Facebook

Pasta, in arrivo dazi al 107%: la nuova tariffa di Trump. «Aziende italiane fanno dumping» - Stangata in arrivo per la pasta italiana: Il Dipartimento del Commercio Usa ha deciso di aggiungere alla tariffa del 15% già in vigore un nuovo dazio del 91,74%, facendo ... Secondo msn.com

In arrivo un super-dazio sulla pasta italiana, quasi al 107%. L'ad di Filiera Italia: "E' una forzatura" - Stangata in arrivo per la pasta italiana: Il Dipartimento del Commercio Usa ha deciso di aggiungere alla tariffa del 15% già in vigore un nuovo dazio del 91,74%, facendo salire l’imposizione complessi ... Si legge su msn.com