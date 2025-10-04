In anteprima il video Quo Vado? singolo dalla community Spazio X

Milano, 4 ott. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo "Quo Vado?" pubblicato da Spazio X - la community nata in Val di Susa fortemente voluta da Luca Vicini (Vicio, produttore e bassista dei Subsonica), a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione dell'EP di debutto Narrazione 1. Clida e Metis sono gli autori del testo, mentre le musiche sono di Vicio, Michele Rege e Federico Ferrero. Il brano ha sonorità mariachi e trap spensierate che accompagnano rime eleganti, originali, brillanti e vivaci e un ritornello che entra immediatamente in testa. Proprio Clida e Metis raccontano: Quo Vado? trasmette leggerezza dal primo ascolto, è vero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

