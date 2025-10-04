In 8mila ai cortei per la Palestina Porto bloccato lo sbarco delle merci | Scioperiamo per la democrazia
Al grido di " Palestina libera " gli oltre 8mila dei due cortei in solidarietà a Gaza e alla Global Flotilla lanciano un segnale chiaro alle istituzioni. Dopo la manifestazione del 22 settembre, ieri in tantissimi sono tornati tra gli Archi e il porto, di nuovo bloccato nel pomeriggio. Una delegazione del coordinamento Marche per la Palestina è entrata, poco prima delle 19, all’interno dello scalo commerciale arrivando fino alla banchina 26 dove era ormeggiata una portacontainer della Msc con l’obiettivo di confermare il blocco dello scarico delle merci. Alla fine un altro degli obiettivi raggiunti dai manifestanti che nel complesso hanno portato a termine due manifestazioni assolutamente pacifiche, senza alcuna tensione di sorta e al tempo stesso riuscendo a portare a casa alcuni obiettivi prefissati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
