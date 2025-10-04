in 4mila al corteo per gaza il sindaco si affaccia al balcone e sventola la bandiera palestinese

La manifestazione degli studenti. Le nuove generazioni cesenati ieri mattina sono state protagoniste del corteo che dall’Ippodromo ha raggiunto piazza del Popolo nell’ambito dello sciopero generale indetto in solidarietà al popolo palestinese e ai partecipanti alla missione della Global Sumud Flotilla. A sfilare sono stati i rappresentanti sindacali (tra i presenti sventolavano tante bandiere della Cgil, oltre ai vessilli palestinesi), quelli di numerose associazioni del territorio ed esponenti della comunità islamica. Ma non solo, perché la fortissima presenza studentesca ha certamente caratterizzato la mattinata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

