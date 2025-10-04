In 100mila per Gaza Milano bloccata nella giornata del corteo | 12 fermati

Milanotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Centomila persone per le strade di Milano, per la manifestazione e lo sciopero generale indetto per la Palestina e per la Flotilla. Una denuncia per danneggiamento aggravato e 12 persone portate in questura per essere identificate dopo le tensioni registrate al termine del corteo che in serata ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: 100mila - gaza

Haaretz: le 100mila vittime di Gaza

Gaza, 5 persone morte di fame in 24 ore: tre erano neonati. “100mila bambini sono a rischio”

Caos per un sacco di farina, governo Gaza: 100mila bambini a rischio

100mila gaza milano bloccataIn 100mila per Gaza, Milano "bloccata" nella giornata del corteo: 12 fermati - La manifestazione per la Palestina e per la solidarietà alla Flotilla era partita al mattino e in 50mila erano scesi in piazza arrivando anche ad occupare per qualche ora la tangenziale Est. Segnala milanotoday.it

100mila gaza milano bloccataA Milano in piazza studenti e famiglie per Gaza: «Siamo in 100 mila per un mondo diverso. Se non svegliamo noi i politici, chi lo farà?» - Le voci dei giovanissimi dalla manifestazione: «Questo è il nostro tempo». Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: 100mila Gaza Milano Bloccata