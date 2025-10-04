In 100mila per Gaza Milano bloccata nella giornata del corteo | 12 fermati

Centomila persone per le strade di Milano, per la manifestazione e lo sciopero generale indetto per la Palestina e per la Flotilla. Una denuncia per danneggiamento aggravato e 12 persone portate in questura per essere identificate dopo le tensioni registrate al termine del corteo che in serata ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

A Milano in piazza studenti e famiglie per Gaza: «Siamo in 100 mila per un mondo diverso. Se non svegliamo noi i politici, chi lo farà?» - Le voci dei giovanissimi dalla manifestazione: «Questo è il nostro tempo».