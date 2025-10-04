Imposta di soggiorno l’appello di Sciacca Turismo | Stabilità e regole chiare

Agrigentonotizie.it | 4 ott 2025

L’associazione Sciacca Turismo ha inviato una richiesta formale alla Commissione consiliare turismo, al presidente del Consiglio comunale e all’assessore al turismo per discutere modifiche alla gestione dell’imposta di soggiorno. L’obiettivo è trasformare il tributo in un meccanismo più equo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

