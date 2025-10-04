Imposta di soggiorno l’appello di Sciacca Turismo | Stabilità e regole chiare

L’associazione Sciacca Turismo ha inviato una richiesta formale alla Commissione consiliare turismo, al presidente del Consiglio comunale e all’assessore al turismo per discutere modifiche alla gestione dell’imposta di soggiorno. L’obiettivo è trasformare il tributo in un meccanismo più equo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: imposta - soggiorno

Appartamenti fantasma, maxievasione nel turismo: non versa 250mila euro di imposta di soggiorno

Imposta soggiorno vola nel 2024, 760 milioni senza Roma

Imposta di soggiorno vola nel 2024: 760 milioni senza Roma

Approvazione tariffe Imposta di Soggiorno Si avvisano i gestori delle strutture ricettive site nel territorio comunale che con delibera di Giunta n. 129 del 09.09.2025 sono state approvate la TARIFFE dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2026. La delibera è con - facebook.com Vai su Facebook

Bolzano introduce l'imposta di soggiorno per cani. E una tassa annuale sul loro possesso. «È un autogol» - X Vai su X

Scoppia la polemica sull'imposta di soggiorno, Sciacca turismo: "Stop al suo uso politico" - L'associazione in particolare chiede di essere coinvolta perché si valuti l'effettiva ricaduta sul territorio degli investimenti ... Riporta agrigentonotizie.it

Imposta di soggiorno: le città più onerose - Attraverso l’imposta di soggiorno le amministrazioni locali hanno la possibilità di sostenere costi per servizi e infrastrutture destinate al turismo e valorizzare il patrimonio artistico e naturale, ... Scrive donnamoderna.com