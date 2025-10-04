impegni ambientali disattesi dal pd attacco frontale alla giunta

Attacco del gruppo consiliare del Pd sul fronte ambientale. In particolare sugli atti approvati e non realizzati. In un’interrogazione al sindaco Stefano Zuccarini e all’assessore all’ambiente Marco Cesaro, i dem ricordano che "il 21.12.2022 è stata presentata e poi approvata dal Consiglio comunale la mozione per il “Regolamento per la messa a dimora di un albero per ogni neonato residente e per ciascun minore adottato e per lapiantumazione o adozione volontaria di alberi nel pieno rispetto della legge” e in data 18.07.2023, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento stesso; che 5.12.2023 è stata presentata ed approvata dal Consiglio comunale la mozione “Divieto di abbandono di nastri colorati e lancio di palloncini in gomma o similari, riempiti con gas più leggeri dell’aria e di utilizzo di coriandoli in plastica durante le manifestazioni e celebrazioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

