Impatto tra auto e moto contro furgone | due incidenti una donna in prognosi riservata
MESAGNEVILLA CASTELLI - Due terribili incidenti si sono verificati questo pomeriggio, sabato 4 ottobre 2025, sulle strade del Brindisino. Il primo, in ordine cronologico, è avvenuto poco prima delle ore 15 sulla provinciale che collega Mesagne e Latiano. Coinvolte, per ragioni in fase di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: impatto - auto
San Giovanni Rotondo: lutto per la morte in incidente stradale dell’ex sindaco Ieri l'impatto fra la sua auto e un'ambulanza. Tra i cinque feriti la moglie di Antonio Squarcella
L’auto si ribalta e vola fuori strada: morto sul colpo, impatto spaventoso. Traffico in tilt
Incidente sul Gargano: violento impatto tra due auto all'uscita delle gallerie, ci sono tre feriti
Un’auto si schianta contro il muro e dall’impatto scaturisce un incendio. Scatta la macchina dei soccorsi ma quando gli operatori... - facebook.com Vai su Facebook
Impatto delle batterie delle auto elettriche sull’ambiente - X Vai su X
Incidente a San Prisco, moto contro auto: morto il 17enne Giuseppe Sanfelice - La notizia della morte di Giuseppe Sanfelice, 17 anni appena, ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Si legge su msn.com
Scooter contro auto nel Casertano: muore il 17enne Giuseppe Sanfelice - Un impatto violentissimo nella notte ha strappato alla vita Giuseppe Sanfelice, 17 anni, rimasto vittima di un incidente stradale a San Prisco, alle porte di ... Secondo pupia.tv